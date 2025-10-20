Haberler

Gustavo Petro'dan Trump'a Yanıt: Uyuşturucu Lideri Değilim

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Trump'ın 'uyuşturucu lideri' suçlamalarına cevap vererek, 'Ben ne bir iş insanıyım ne de uyuşturucu kaçakçısıyım' dedi. Petro, Trump ile olan farklı görüşlerini de dile getirerek, her iki ülkenin kültürüne saygı duyduğunu belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisini "uyuşturucu lideri" olarak nitelendirmesine, "Tarihine, kültürüne ve Amerikan halkına saygı duyuyorum. Onlar benim düşmanım değil ve öyle de hissetmiyorum. Sorun Trump'la ABD ile değil." yanıtını verdi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile görüş farklılıkları yaşadığını belirterek, "Tarihine, kültürüne ve Amerikan halkına saygı duyuyorum. Onlar benim düşmanım değil ve öyle de hissetmiyorum. Sorun Trump'la ABD ile değil." ifadelerini kullandı.

Kendisini "uyuşturucu lideri" olarak nitelendiren Trump'a tepki gösteren Petro, şunları kaydetti:

"Sayın Trump, Kolombiya asla ABD'ye karşı kaba olmamıştır, aksine kültürünü her zaman çok sevmiştir. Ben ne bir iş insanıyım ne de uyuşturucu kaçakçısıyım. Kalbimde açgözlülük yoktur. Hiçbir zaman açgözlülükle anlaşamadım. Bir mafya üyesi, kapitalizmin en belirgin özelliği olan açgözlülüğü içinde barındıran bir insandır, ben ise bunun tam tersiyim, yaşamı seven ve bu nedenle binlerce yıldır yaşamın savunucusu bir savaşçıyım. Açgözlülük bizden kaçar, çünkü yaşam daha güçlüdür."

ABD'nin, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla hedef aldığı teknenin silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusuna (ELN) ait olmadığını savunan Petro, "O aileye ne diyeceksiniz? Lütfen açıklayın, neden mütevazi bir Santa Marta balıkçısının öldürülmesine yardım ettiniz? Burası, Bolivar'ın (Özgürlük Kahramanı Simon Bolivar) öldüğü topraklar ve dünyanın kalbi olarak anılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal basında çıkan habere göre, ABD'nin, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla hedef aldığı teknenin ELN'ye ait olduğu iddia edilmişti.

Ne olmuştu?

Trump, Cumhurbaşkanı Petro'yu "yasa dışı uyuşturucu lideri" olarak nitelendirerek, Kolombiya'ya yapılan mali yardımların sonlandırıldığını duyurmuştu.

Petro'nun ülke genelinde "büyük ve küçük ölçekli uyuşturucu üretimini teşvik ettiğini" ileri süren Trump, Kolombiya'daki uyuşturucu üretiminin "ülkenin en büyük işi" haline geldiğini savunmuştu.

Trump, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro yasa dışı bir uyuşturucu lideridir." ifadesini kullanarak, bugünden itibaren Kolombiya'ya herhangi bir ödeme veya sübvansiyon sağlanmayacağını vurgulamıştı.

Başkan Trump, "Petro bu ölüm tarlalarını hemen kapatmalı, aksi halde Amerika bunları onun yerine kapatacaktır ve bu nazikçe olmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Petro ise ilk açıklamasında Trump'ın suçlamalarına ilişkin, "Trump, çevresindeki gruplar ve danışmanları tarafından aldatılmış durumda." yanıtını vermişti.

ABD eylülde, Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız sayarak sertifikalı ülkeler listesinden çıkarmıştı ancak Washington, Kolombiya'ya yardımları sürdürme kararı almış ve desteğin kendi ulusal çıkarları için önemli olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu seçim sonuçlarını kabul etmemeli ve Türkiye'ye katılma kararı almalı

KKTC seçimleri için Devlet Bahçeli'den olay çağrı!
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı'ndan zafer mitingi! Erdoğan'a teşekkür etti

KKTC'de zafer mitingi! Erdoğan mesajı dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galip gelinen maçta Fenerbahçe taraftarından yıldız oyuncuya tepki

Galip gelinen maçta bile yıldız oyuncuya tepki: Yerin dibine soktular
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
Küçük çocuğu savurdu, Devin Özek'e tokat attı! Sadettin Saran'ın renkli gol sevinci kameralara yansıdı

Küçük çocuğu savurdu, Özek'e tokat attı! Saran'ın o anları
Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı: Gazze'de Türk görmek istemiyorum

Türkiye'nin varlığı İsrailli Bakan'da rahatsızlık yarattı
Galip gelinen maçta Fenerbahçe taraftarından yıldız oyuncuya tepki

Galip gelinen maçta bile yıldız oyuncuya tepki: Yerin dibine soktular
Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan adamı yıkan karar

Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan adamı yıkan karar
Fenerbahçe yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi

3 gol, kırmızı kart, 2 gol iptali! Bu maçta her şey var
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüsledi! KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı kimdir?

İpi göğüsledi! İşte KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Aylardır boştaydı! Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aylardır boştaydı! İşte Aboubakar'ın yeni takımı
Kilosunun fiyatı 600 bin TL'ye çıktı, görmek isteyen tarlaya akın etti

Fiyatı 600 bin TL'ye çıktı! Görmek isteyen tarlaya akın ediyor
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.