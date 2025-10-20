Gustavo Petro'dan Trump'a Yanıt: Uyuşturucu Lideri Değilim

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisini "uyuşturucu lideri" olarak nitelendirmesine, "Tarihine, kültürüne ve Amerikan halkına saygı duyuyorum. Onlar benim düşmanım değil ve öyle de hissetmiyorum. Sorun Trump'la ABD ile değil." yanıtını verdi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile görüş farklılıkları yaşadığını belirterek, "Tarihine, kültürüne ve Amerikan halkına saygı duyuyorum. Onlar benim düşmanım değil ve öyle de hissetmiyorum. Sorun Trump'la ABD ile değil." ifadelerini kullandı.

Kendisini "uyuşturucu lideri" olarak nitelendiren Trump'a tepki gösteren Petro, şunları kaydetti:

"Sayın Trump, Kolombiya asla ABD'ye karşı kaba olmamıştır, aksine kültürünü her zaman çok sevmiştir. Ben ne bir iş insanıyım ne de uyuşturucu kaçakçısıyım. Kalbimde açgözlülük yoktur. Hiçbir zaman açgözlülükle anlaşamadım. Bir mafya üyesi, kapitalizmin en belirgin özelliği olan açgözlülüğü içinde barındıran bir insandır, ben ise bunun tam tersiyim, yaşamı seven ve bu nedenle binlerce yıldır yaşamın savunucusu bir savaşçıyım. Açgözlülük bizden kaçar, çünkü yaşam daha güçlüdür."

ABD'nin, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla hedef aldığı teknenin silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusuna (ELN) ait olmadığını savunan Petro, "O aileye ne diyeceksiniz? Lütfen açıklayın, neden mütevazi bir Santa Marta balıkçısının öldürülmesine yardım ettiniz? Burası, Bolivar'ın (Özgürlük Kahramanı Simon Bolivar) öldüğü topraklar ve dünyanın kalbi olarak anılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal basında çıkan habere göre, ABD'nin, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla hedef aldığı teknenin ELN'ye ait olduğu iddia edilmişti.

Ne olmuştu?

Trump, Cumhurbaşkanı Petro'yu "yasa dışı uyuşturucu lideri" olarak nitelendirerek, Kolombiya'ya yapılan mali yardımların sonlandırıldığını duyurmuştu.

Petro'nun ülke genelinde "büyük ve küçük ölçekli uyuşturucu üretimini teşvik ettiğini" ileri süren Trump, Kolombiya'daki uyuşturucu üretiminin "ülkenin en büyük işi" haline geldiğini savunmuştu.

Trump, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro yasa dışı bir uyuşturucu lideridir." ifadesini kullanarak, bugünden itibaren Kolombiya'ya herhangi bir ödeme veya sübvansiyon sağlanmayacağını vurgulamıştı.

Başkan Trump, "Petro bu ölüm tarlalarını hemen kapatmalı, aksi halde Amerika bunları onun yerine kapatacaktır ve bu nazikçe olmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Petro ise ilk açıklamasında Trump'ın suçlamalarına ilişkin, "Trump, çevresindeki gruplar ve danışmanları tarafından aldatılmış durumda." yanıtını vermişti.

ABD eylülde, Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız sayarak sertifikalı ülkeler listesinden çıkarmıştı ancak Washington, Kolombiya'ya yardımları sürdürme kararı almış ve desteğin kendi ulusal çıkarları için önemli olduğunu belirtmişti.