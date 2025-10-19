Haberler

Gustavo Petro'dan Latin Amerika Ülkelerine Birlik Çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Venezuela müdahalesine karşı Latin Amerika ülkelerine birleşme ve etkin bir tepki gösterme çağrısında bulundu. Petrol savaşlarına dikkat çekerek, Venezuela'nın egemenliğini savunmanın önemine vurgu yaptı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin olası Venezuela müdahalesine karşı, tüm Latin Amerika ülkelerine "söylemin ötesinde tepki göstermeleri" çağrısında bulundu.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri haraketliliğine bir kez daha tepki gösterdi.

Latin Amerika ve Karayip ülkelerine birlik çağrısında bulunan Petro, "Venezuela'ya ya da Latin Amerika topraklarına yönelik herhangi bir saldırıya karşı, söylemin ötesine geçip birleşerek tepki göstermeleri çağrısında bulunuyorum. Latin Amerika, Güney ve Karayip ülkeleri, artık birleşmeli. Venezuela, Venezuelalılarındır. Maksadımız (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro'yu savunmak değil, Latin Amerika'nın egemenliğini savunmaktır. " ifadelerini kullandı.

Petro, ABD'nin amacının petrole konmak olduğunu savunarak, "ABD, Venezuela ve Guyana'nın petrolünü istiyor, balıkçılara yönelik füze saldırılarının arkasında petrol hırsı yatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Petro, 16 Ekim'deki açıklamasında, ABD'nin "uyuşturucuyla mücadeleyi" gerekçe göstererek, Venezuela'yı işgal etmesi durumunda bunun bölgesel anlamda ciddi sonuçlara yol açacağını savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA), Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi verdiğini doğrulamıştı.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
