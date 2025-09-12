Gustavo Petro'dan Avrupa'daki Kokain Tüketimi ve Gazze Açıklamaları

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Avrupa'da artan kokain tüketiminin ülkesinde şiddet olaylarına yol açtığını öne sürdü.

Cauca yönetim bölgesine bağlı Timbio kasabasında açılış törenlerine katılan Petro, Avrupa'da kokain kullanımının Kolombiya'ya olumsuz yansımalarına dikkati çekti.

Petro, kokain tüketimi ile Cauca'daki şiddet arasındaki bağlantıya işaret ederek, "Burada her gün polisler, askerler ölüyor, insanlar birbirini öldürüyor çünkü siz Almanlar, İspanyollar, İtalyanlar ve Arnavutlar daha fazla kokain kullanıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın Gazze'ye yönelik saldırıları desteklemeye devam etmesi halinde İtalya ve Avrupa vatandaşlığından çıkacağını belirten Petro, "Çünkü demokrasinin ve insanlığın çeşitliliğinin savunulduğu özgür toprakların vatandaşı olmak istiyorum." dedi.

Koka yaprağı ekiminin tarihsel önemine de değinen Petro, "Koka yaprağı on binlerce yıl önce burada doğdu ve kimseye zarar vermedi. Boya ve tekstil gibi çeşitli kullanımları var. Asıl suçlu koka yaprağı değil, onu kokaine dönüştürenlerdir." şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Gazze konusundaki tutumunu eleştiren Petro, "Avrupa'da özgürlük için savaşanların torunlarının bize demokrasi kelimesini öğretmeye çalışması nasıl mümkün olabilir? O torunlar şimdi Filistin'deki soykırımı alkışlıyor, Gazze'de on binlerce çocuğu öldüren bombaları destekliyor." yorumunda bulundu.