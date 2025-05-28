Gustavo Petro, ABD'deki Kolombiyalılara Havale Vergisine Protesto Çağrısı Yaptı

Gustavo Petro, ABD'deki Kolombiyalılara Havale Vergisine Protesto Çağrısı Yaptı
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin önerdiği yeni havale vergisinin göçmen ailelerini olumsuz etkileyeceğini belirterek, protesto çağrısında bulundu. Petro, Kolombiyalı işçilerin bu vergiden etkilenmemesi için gösteri yapması gerektiğini ifade etti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin önerdiği yeni havale vergisinin göçmen ailelerini olumsuz etkileyeceğini belirterek, protesto çağrısında bulundu.

Petro, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, ABD'den Kolombiya'ya para gönderen göçmen işçileri etkileyecek olası havale vergisine değindi.

ABD'deki Kolombiyalılara Trump yönetimini protesto etme çağrısı yapan Petro, "ABD'deki Kolombiyalı işçiler, ABD Kongresi'nin bu hükümet tasarısını onaylaması halinde Kolombiya'daki ailelerine gönderdikleri havaleler üzerinden vergilendirilecek. Bence ABD'deki Kolombiyalı işçiler de gösteri yapmalı. Bu, onların gerçek ücretlerinde azalmaya yol açacak." ifadelerini kullandı.

Petro, diplomatik mütekabiliyet çerçevesinde Kolombiya Kongresi'nin de benzer bir tedbiri ABD'ye karşı alması gerektiğini belirtti.

Kolombiya Merkez Bankasının verilerine göre, ülke geçen yıl çoğunluğu ABD'den olmak üzere 11,8 milyar ABD doları tutarında rekor düzeyde işçi dövizi aldı.

Ulusal basına göre, Trump yönetiminin sunduğu "One Big Beautiful Bill" adlı yasa tasarısı, göçmenlerin gönderdikleri havalelere yüzde 5 oranında ek vergi getirmeyi öngörüyor.

Özellikle belgesiz göçmenleri hedef alan tasarıya göre sadece ABD vatandaşları veya yasal statüye sahip kişilerin göndereceği havaleler vergiden muaf tutulacak.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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