Gürün Kayısısı Markalaşma Yolunda İlerliyor

Sivas'ın Gürün ilçesinde 15 bin 500 dekar alanda yaklaşık 200 bin ağaçtan yıllık 30 bin ton rekolte ile Türkiye'de ilk 10'da yer alan Gürün kayısısı markalaşma yolunda ilerliyor.

Gürün ilçesinde yetiştirilen kayısılar, diğer kayısı üreten bölgelerde hasat tamamlandıktan tam bir ay sonra toplanmaya başlıyor. Türkiye'nin en geç toplanan kayısısında 15 bin 500 dekar alanda yaklaşık 200 bin ağaçtan yıllık 30 bin ton rekolte bekleniyor. Üretim olarak Türkiye'de ilk 10'da yer alan Gürün kayısısı markalaşma yolunda ilerliyor.

Çiftçileri yalnız bırakmayan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gürün ilçesine bağlı Tepecik köyünde kayısı hasadına katıldı. Vali Yılmaz Şimşek'e İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ile İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız de eşlik etti. Mevsimlik işçiler ile sohbet eden ve çalışmalarında kolaylıklar dileyen Vali Şimşek, kayısı üretimi yapan çiftçilere bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

"Gürün kayısısı markalaşacak"

Vali Şimşek, kayısı üretiminde 15 bin 500 dekar alanda 200 bin ağaç sayısı ile Gürün ilçesinin ürün rekoltesini her geçen yıl artırdığını ifade etti. Tepecik köyünde kayısı üreticileri ile bir araya geldiklerini ifade eden Vali Şimşek, bölgenin kayısı üretimi açısından çok elverişli olduğunu kaydetti. Yıllık 30 bin ton kayısı üretimi gerçekleştirildiğine dikkat çeken Şimşek, Gürün kayısısının marka değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"Çiftçilerimize kayısı fidesi dağıtmaya devam edeceğiz"

Vali Şimşek, "Daha önce çiftçilerimize 50 bin adet kayısı fidesi dağıttık. İnşallah bu projemiz devam edecek. Sivas Valiliği olarak üreticilerimize her türlü desteği sağlıyoruz. Kurumsal bir yapıyla ölçek ekonomisine uygun üretim modeliyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her yıl çiftçilerimize fide dağıtarak kayısı üretiminin artmasını sağlayacağız. Çiftçilerimize bereketli, emeklerinin karşılığını aldığı bol kazançlı günler diliyorum" diye konuştu. - SİVAS