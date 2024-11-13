Üye Girişi
Haberler

Gürün'de Yolcu Otobüsünde 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gürün'de Yolcu Otobüsünde 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan uyuşturucu aramasında 10 kilo 244 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

SİVAS'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünde uyuşturucu madde arama köpeği 'Zanka' ile yapılan aramada 10 kilo 244 gram skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yazyurdu mevkisinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste uyuşturucu madde arama köpeği 'Zanka' ile arama yapan ekipler, yolculardan H.K.'ye (50) ait çantadaki bidonlarda 10 kilo 244 gram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, Kamera SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler

5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler

 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın

Bakan Tunç'u rahatsız eden görüntü

 Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu

Bahçeli'yi kızdıran soru Erdoğan'a da soruldu
Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı

Dara Üs bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sahipsizler karakterleri kim? Sahipsizler dizisi nerede çekiliyor? Sahipsizler dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı kim? Sahipsizler oyuncuları kim? Sahipsizler konusu ne? Sahipsizler CANLI izle! 13 Kasım Çarşamba Star TV Sahipsizler 1. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! DAZN canlı izle! DAZN Women's Football Youtube nasıl izlenir? Galatasaray Wolfsburg CANLI izle (ŞİFRESİZ)! Galatasaray Wolfsburg maçı hangi kanalda? Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya kaç yaşında, nereli? Galatasaray Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.