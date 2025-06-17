Gürün'de Yeni Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Açıldı

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Gürün ilçesinde hayırsever iş insanı Oğuz Yurdakul'un destekleriyle yapılan Gürün 2 No'lu Sevgi-Ömer Yurdakul Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle faaliyete geçti. Vali Yılmaz Şimşek, istasyonun açılışında devlet millet iş birliğine vurgu yaptı.

Gürün ilçesinde hayırsever iş insanı Oğuz Yurdakul'un destekleriyle yapılan Gürün 2 No'lu Sevgi-Ömer Yurdakul Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle hizmete alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, acil müdahale odaları, personel dinlenme alanları, yönetim ofisi, ambulans garajı, depo alanları ve teknik donanım altyapısıyla tam donanımlı bir istasyon olarak tasarlanan istasyonun açılışına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, hayırsever iş insanı Oğuz Yurdakul, ailesi ile ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Şimşek, istasyonunun ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Şimşek, hayırsever katkıları ile yapılan istasyonun, devlet millet iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ilçede 85 deprem konutunun kuralarının perşembe günü çekileceğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Deprem konutlarımızın ilk etabını tamamladık, ikinci etap da hızla devam ediyor. İnşallah ilk etabımız olan 85 konutun kuraları Sayın Cumhurbaşkanımızın Kahramanmaraş'tan canlı katılımları ile perşembe günü gerçekleştirilecek. Buradan bir kez daha Allah bizlere böyle felaketler yaşatmasın diyorum. Allah, devletimize zeval vermesin."

Konuşmanın ardından Vali Şimşek, hayırsever iş insanı Yurdakul'a plaket vererek, istasyonun açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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