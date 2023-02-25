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Gürün'de dünkü depremde 4 ağıl ile 1 ev hasar gördü

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Gürün'de dünkü depremde 4 ağıl ile 1 ev hasar gördü

Sivas'ın Gürün ilçesinde dün akşam meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremde Kazören mezrasında 4 ağıl ile kerpiç yapılı eski bir evin hasar gördüğü bildirildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde dün akşam meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremde Kazören mezrasında 4 ağıl ile kerpiç yapılı eski bir evin hasar gördüğü bildirildi.

Depremde, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alan Suçatı-Boğaziçi Mahallesi Kazören mezrasında bazı ev ve ağıllar zarar gördü.

Mahalle muhtarı Nusret Dalgıç, AA muhabirine, daha çok yazın kullanılan mezradaki 4 ağıl ile kerpiç yapılı eski bir evin depremde hasar gördüğünü söyledi.

Depremde herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadığını dile getiren Dalgıç, hasar gören ağıllarda sarsıntı sırasında hayvan bulunmadığını aktardı.

Gürün, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 217 binanın yıkık veya ağır hasarlı, 933 binanın ise az hasarlı veya hasarsız olduğu tespit edilmiş, afet bölgesi kapsamına alınmıştı.

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Kaynak: AA / Güncel

Suçatı Sivas Gürün Güncel Haberler

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