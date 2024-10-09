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Gürün'de Deprem Konutları 2025'te Hak Sahiplerine Teslim Edilecek

Gürün'de Deprem Konutları 2025'te Hak Sahiplerine Teslim Edilecek
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Sivas'ın Gürün ilçesinde inşaatı devam eden 85 deprem konutunun 2025 yılında hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Ayrıca, TOKİ tarafından 2. etap 80 konutluk başka bir proje için ihale gerçekleştirilmiş durumda.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Sivas'ın Gürün ilçesinde 85 deprem konutu gelecek yıl hak sahiplerine teslim edilecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen vatandaşlar için TOKİ tarafından yapımına başlanan 85 konutluk 5 blok inşaatı devam ediyor.

Konutların 2025 yılında hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, 2. etap 80 konutluk 4 bloktan oluşacak afet konutlarının ihalesi de TOKİ tarafından gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

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