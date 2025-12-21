Haberler

Samsun'da gürültü kaynaklı kavgada bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, yüksek sesle konuşma yüzünden gelişen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaralanan bir kişi hastaneye sevk edilirken, olaya karışan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde gürültü yüzünden çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Hacı Zülfikar Sokak'ta arkadaş oldukları öğrenilen E.E, D.G, B.E.N. ve M.Y. arasında yüksek sesle konuşma nedeniyle gürültü oluştu.

Sokaktaki gürültüden rahatsız olan mahalle sakini Halit Y. ile gruptakiler arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Halit Y. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri ???????Emirefendi Mahallesi'nde saklandıkları ikamette yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E, D.G. ve M.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.E.N. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler

Camide alçak provokasyon! Üzerinde 6 adet kurşun deliği var
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için çarpıcı açıklama: İki transfer yaptılar

Fenerbahçe için çarpıcı açıklama: İki transfer yaptılar
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler

Camide alçak provokasyon! Üzerinde 6 adet kurşun deliği var
Çanakkale'de katliam gibi kazada kahreden detay

Katliam gibi kazada kahreden detay! Biri mezarda biri hastanede
Rakip takım oyuncuları, ünlü teknik adam Lampard'ı saha içinde kovaladı

Rakip takım oyuncuları, ünlü teknik adamı saha içinde kovaladı
Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor

Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı! 2 aydır kabusu yaşıyor
Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fener'e geliyor
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Semih Kılıçsoy İtalya'da ilk golünü attı

Aylardır bekliyordu, muradına erdi
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
title