'GÜRÜLTÜ' KAVGASINDA BABA TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'GÜRÜLTÜ' KAVGASINDA BABA TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
'GÜRÜLTÜ' KAVGASINDA BABA TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt'u tabancayla vurarak öldüren Şeref Işık (52), savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt'u tabancayla vurarak öldüren Şeref Işık (52), savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Işık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Babasına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Mert Işık ise savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Şeref Işık'ın tabancayla vurarak öldürdüğü Gökhan ile oğlu Batuhan Kurt'un cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak evlerinin önüne getirildi. Burada baba ve oğlu için cenaze töreni düzenlendi. Baba- oğul, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile kabristanlığında toprağa verildi. Öte yandan cenaze namazı öncesinde polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title