Gürsulular müziğin rahatlatıcı tınıları eşliğinde günün yorgunluğunu atıyor

Gürsu'nun ana caddesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nde, Cemal Çayırcı ve grubu tarafından gerçekleştirilen konser, Gürsulular'a keyifli anlar yaşattı.

Gürsulularla birlikte konseri dinleyen ve konserin düzenlendiği cadde üzerindeki esnaflarla da sohbet eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Müzik ruhun gıdasıdır sözünden hareketle, hepimizin ruhuna iyi gelsin diye, pandemi sürecinin ağır etkilerinin herkesin üzerinde yoğun baskı oluşturduğu günlerde gerçekleştirmeye başladığımız sokak konserlerimizi sürdürüyoruz. Gürsumuz'un sokaklarını müzikle doldurduğumuz ve akşamları iş çıkış saatlerinde gerçekleştirdiğimiz konserlerimiz, günün yorgunluğuyla evlerine gitmekte olan hemşehrilerimizin moral bulmasını sağlıyor. Gürsu'muzun farklı noktalarında düzenlediğimiz sokak konserlerimiz, esnaflarımız için de katkı sağlıyor. Artık pandemi sürecinin etkilerinin azaldığı bu günlerde, konserlerimizi, gençlerimizle, hemşehrilerimizle, yan yana, coşkuyla, biraz daha rahatlamış olarak izlemeye başlamanın da mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Kültür Kenti Gürsu" yu oluşturmak amacıyla Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen sokak konserleri ilçe halkına keyifli zamanlar yaşatıyor.

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