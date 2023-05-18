Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Gürsu'nun Rus misafiri Militsa, gönüllü etkinliklere katılıyor

Gürsu'nun Rus misafiri Militsa, gönüllü etkinliklere katılıyor

Güncel Haberler

Avrupa Dayanışma Programı kapsamında, Rusya'dan Bursa'nın Gürsu ilçesine gelen Militsa Bodonava, ilçedeki programlarda gönüllü faaliyetler yürütüyor.

Avrupa Dayanışma Programı kapsamında, Rusya'dan Bursa'nın Gürsu ilçesine gelen Militsa Bodonava, ilçedeki programlarda gönüllü faaliyetler yürütüyor.

Gürsu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında, Gürsu'da 5 ay boyunca misafir edilecek Bodonava, Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü yardım hizmetlerinde görev alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, gençlerin gelişimi için birçok proje ve hizmet gerçekleştirdiklerini belirterek, "Rusya'dan gelen Militsa Bodonava'yı ilçemizde ağırlamaktan ve kültürel değerlerimizi öğrenmesini sağlayan hizmetlerimizde gönüllü olarak çalışma imkanı sunmaktan mutluyuz. Eurodesk Temas Noktası koordinasyonunda dahil olduğumuz bu uygulama programlarıyla gençlerimizin de yurt dışında benzer faaliyetlere katılarak farklı ülkelerin kültürlerini tanımlarına olanak sunuyoruz." ifadesini kullandı.???????

Bursa Seçim Sonuçları
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bursa Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

Bursa Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title