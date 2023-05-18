Gürsu'nun Rus misafiri Militsa, gönüllü etkinliklere katılıyor

Avrupa Dayanışma Programı kapsamında, Rusya'dan Bursa'nın Gürsu ilçesine gelen Militsa Bodonava, ilçedeki programlarda gönüllü faaliyetler yürütüyor.

Gürsu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında, Gürsu'da 5 ay boyunca misafir edilecek Bodonava, Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü yardım hizmetlerinde görev alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, gençlerin gelişimi için birçok proje ve hizmet gerçekleştirdiklerini belirterek, "Rusya'dan gelen Militsa Bodonava'yı ilçemizde ağırlamaktan ve kültürel değerlerimizi öğrenmesini sağlayan hizmetlerimizde gönüllü olarak çalışma imkanı sunmaktan mutluyuz. Eurodesk Temas Noktası koordinasyonunda dahil olduğumuz bu uygulama programlarıyla gençlerimizin de yurt dışında benzer faaliyetlere katılarak farklı ülkelerin kültürlerini tanımlarına olanak sunuyoruz." ifadesini kullandı.???????