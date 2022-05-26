Gürsu metro istasyonunda A.vrupa fırsatları konusunda gençler bilgilendi - Haberler

"Gençlerimizin gelişim heyecanları bizim en güçlü motivasyonumuz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz Eurodesk Temas Noktamızla, gençlerimizin gelişimi için birçok proje ve hizmet gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin bu faaliyetlerimize olan ilgisi ve heyecanları, hizmetlerimizi daha da geliştirerek onların yanında olmamız noktasında bizlere güç veriyor. Belediyemiz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz hizmetlerden faydalanan gençlerimiz, daha çok gence ulaşabilmek hedefiyle yaptığımız tanıtım çalışmalarında, hizmetlerimizi kendileri anlatıyor. Gençlerimiz yeter ki her anlamda daha iyiyi yakalamak için çabalasın bizler onların yolunu açmaya hazırız her zaman. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ufuklarını genişletmeleri, dünya çapında vizyon geliştirmeleri ve çağın gelişimlerine uyum sağlamaları konularında desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Gençler, Gürsu Belediyesi'yle Avrupa Fırsatlarını Öğreniyor

"Dünya vizyonuyla gelişim sağlamış nesiller yetişmesine katkı sağlamak yönünde dikkate değer bir çaba gösteriyoruz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bu amaçla belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz Eurodesk Temas Noktamız koordinasyonunda gençlerimizi gerek eğitim imkanları gerek Avrupa fırsatları konusunda bilgilendiriyoruz. Eurodesk Gönüllü Akademi"mizde eğitim alan gençlerimiz; Avrupa Birliği erasmus ve gençlik projelerine ücretsiz katılım hakkı kazanırken, proje yazma ve yürütme eğitimleri, kariyer yönetimi ve network fırsatları, uzman mentörler sayesinde sektörel teknik eğitimler, girişimcilik ve dijitalleşme konularında gelişmeleri takip etme olanakları elde etmiş oluyor. Gençler bütün bunların yanında düzenlenecek seminerler, sunumlar, fuarlar, gençlik kampları, festivaller ve konserlerle sosyalleşme imkanı da bularak gelişimlerine ivme katıyor. Tüm gençlerimizi sunduğumuz imkanlardan faydalanmaya çağırıyoruz" dedi.

Yaklaşık 3 bin gencin bilgilendirildiğini belirten Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası Sorumlusu Bilal Demir, "Gürsu Belediyesi'nin sunduğu Avrupa fırsatları ve gençlik faaliyetlerini deneyimleyerek hayatına yön vermiş bir genç olarak, genç arkadaşlarımızı bu konularda bilgilendirmenin mutluluğunu yaşadım. Gürsu Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Işık'ın gençlerin gelişimi konusundaki hassasiyetiyle Gürsu Belediyesi'nce gerçekleştirilen tüm gençlik faaliyetleri konusunda genç arkadaşlarımızı bilgilendirdik. Belediyemizin desteğiyle, gençler için yeni pencereler aralamaya ve onların geleceğini inşa etmelerine destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Gürsu metro istasyonunda kurulan stantta, Avrupa fırsatlarının yanında, Gürsu Belediyesi'nce gençlere yönelik yapılan hizmetler de anlatıldı.

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