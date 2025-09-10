Gürsel Tekin: Türkiye'nin Gerçek Gündemi ile Meşgul Olalım

(ANKARA) - Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimi'ne geçici olarak görevlendirilen eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, "Benim bu saatten sonra sizinle paylaşabileceğim, size verebileceğim hiçbir bilgim yok. Bugünden itibaren biz işimize gücümüze bakacağız. Türkiye'nin gerçek gündemi ile meşgul olun" dedi.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimi'ne geçici olarak görevlendirilen eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Genel Merkezi tarafından, Genel Başkan Özgür Özel'in İstanbul'daki çalışma ofisi olarak kullanılmasına karar verilen Sarıyer'deki eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Benim bu saatten sonra sizinle paylaşabileceğim, size verebileceğim hiçbir bilgim yok. Buraya gelirken de sadece size söz verdiğim için geldim. Çok yiğit, çok kıymetli bir arkadaşım 4 gün önce beyin kanaması geçirmişti. Biraz önce ölüm haberini aldım. Şimdi oraya gideceğim. Sizden ricam şu: Bugünden itibaren biz işimize gücümüze bakacağız. Türkiye'nin gerçek gündemi ile meşgul olun."