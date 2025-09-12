Gürsel Tekin: 'Sabırla İşimizi Yapıyoruz'

(İSTANBUL) Seyrantepe'deki eski CHP İl Başkanlığı binasına giden Gürsel Tekin "Bütün saldırılara rağmen, bütün haksızlığa rağmen, bütün hukuksuzluğa rağmen, ailemize, çocuğumuza saldırıya rağmen sabrımızı, metanetimizi korumaya çalışıyoruz. Bir an önce görevimizi yapacağız ve bu görevimizi yüzümüzün akıyla arkadaşlarımıza emanet edeceğiz. Sadece bize izin verin, telaşlanmayın" dedi.

CHP'nin Seyrantepe'de bulunan eski İl Başkanlığı binasına sabah saat 11.00 sıralarında giden Gürsel Tekin şunları söyledi:

"Bizim bir an önce bütün çabamız: bu sorunu bitirerek işimize, gücümüze bakmak istiyoruz. Ama her gün bir bina tartışması, 'Oraya gidelim, buraya gidelim'. Şimdi şu bina, şu anda resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin il binası. Ama yarın değiştiği zaman, ilk günde de size söyledim. Yeter ki üstünde altı oklu amblem olsun. Türkiye'nin neresinde olursa olsun gider orada çalışmalarımızı yaparız. Bizim herhangi bir sorunumuz yok. Sürekli gereksiz bir tartışmanın, yalan yanlış tartışmanın bir parçası olmak istemiyoruz. Sizden rica ediyorum. Bu üçlünün ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Bu üçlünün ne ile uğraştığını biliyorum. Biz de insanız. Bırakın işimizi yapalım. 'Hayır kardeşim sürekli polemiğe girelim' derseniz birçok arkadaşımı da üzerim. Üzmek istemiyorum. Rica ediyorum sizden. Şu anda elimizdeki karar; 'Görevinizi yapın' diyor. Yarın aksi bir karar gelmediği sürece biz bu karara tabiiyiz. Hiç 15 Eylül'le de meşgul değiliz. Üç arkadaşımızın görevi bir an önce, bakın hangi engellerle karşılaştığımızın farkındayız. Bütün bunlara rağmen sabırla, azimle işimizi götürmeye çalışıyoruz. Böyle saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz ki inanılır gibi değil. Galiba biz büyük bir suç ortaklığını bozuyor muşuz gibi geliyor bana. Şimdi parti kaçkınlarına bakıyorum. ya Bahadır mısın, nesin kardeşim. Ey siz hocasınız ya ayıptır, günahtır. Biz Cumhuriyet Halk Partilileri birbirimizle tartışırız, yarışırız. Ama unutmayın yarın hepimiz bir arada oluruz. Bakın daha 2 yıl önce Muharrem İnce'yi infaz ettiniz. Özellikle bize yakın televizyonlar, gazeteler. Bugün sayın İnce ile biz yan yanayız. Son 1 buçuk yıldır Kılıçdaroğlu'nu linç ediyorsunuz. Şimdi sıra bize geldi. Ne istiyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten ne istiyorsunuz. Biz Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz. Nokta." dedi.

Tekin saat 15.10 gibi İl binasından ayrılırken gazetecilere "Bazı CHP'liler geldi onlarla görüştüm yarın yine il binasına geleceğim bazı görüşmelerim olacak" dedi.