Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı Görevi İçin Mahkemeye Başvurdu

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasının ardından İstanbul İl Yönetimi'ne geçici olarak görevlendirilen eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak "görevine başlaması için gerekli tebligat ve yazışmaların ivedilikle yapılmasını" istedi.

Gürsel Tekin, göreve başlamak için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararının kendisine de iletilmesi talebiyle mahkemeye başvuru yaptı.

Tekin'in avukatı Barış Demirkuş imzasıyla mahkemeye sunulan dilekçede, "Sayın Mahkemenizce verilen 02/09/2025 tarihli ara kararın infazı için gerekli tebligat, yazışma ve işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesi, müvekkilimin de aralarında bulunduğu geçici kurulun görevine fiilen başlamasının sağlanması..." ifadesi yer aldı.

Avukat Demirkuş, dilekçede, mahkemenin verdiği kararın, "geçici hukuki koruma tedbiri" niteliğinde olduğunu ve bu nedenle gecikmeden uygulanması gerektiğini belirterek, "Mahkeme kararlarının, Anayasa'nın 138. maddesi gereği derhal uygulanması zorunludur. Aksi halde kararın amacı olan hukuki güvenliğin sağlanması ve seçme-seçilme hakkının korunması işlevsiz kalacaktır" ifadelerine yer verdi.

Bu arada, Gürsel Tekin, dün akşamdan beri polis ablukasına alınan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.