Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığına Polis Eşliğinde Girdi... Saat Saat Gelişmeler

(ANKARA) - İstanbul Emniyeti, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yöneticilerinin yerine görevlendirilen "Geçici Kurul"un gelişinden bir gün önce İl Başkanlığı binasını "ablukaya" aldı, Valilik ise CHP'lilerin protestolarını engellemek amacıyla 6 ilçede 76 saatlik eylem yasağı getirdi. İl Başkanlığına girişi engellenen CHP'liler bekleyişlerini gece boyu sürdürdü. Geçici Kurul'da görevlendirilen Gürsel Tekin, polis korumasında ve partililerin yoğun protestoları arasında saat 14.40'ta İl Başkanlığı binasına girdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Kongresi seçiminde "yetkisizlik ve usulsüzlük" iddiasıyla açılan davada ara karar kuran İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül'de CHP'nin İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini tedbiren görevden uzaklaştırdı. Mahkeme, eski CHP Genel Sekreterlerinden Gürsel Tekin ile Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan 5 kişilik Geçici Kurulu, tedbiren CHP İstanbul İl Başkanlığı Yönetimi yetkilerini kullanmak üzere görevlendirdi. Ancak Babacan ve Gürbüz daha sonra kuruldaki görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

Mahkeme kararının ardından, CHP'lilerin "bu görevi yerine getirip getirmeyeceğini" tartıştığı Gürsel Tekin ve beraberindeki iki Geçici Kurul üyesi, bugün polis korumasıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına girdi. Konuya ilişkin dün akşamdan bu yana gelişmeler saat saat şöyle:

18.00: İstanbul'da CHP İl Başkanlığının etrafı çok sayıda çevik kuvvet ekibi ile abluka altına alınmaya başlandı.

19.30: CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, aynı dakikalarda partisinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve diğer yöneticileriyle birlikte İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, "An itibarıyla il binamıza gelen tüm yollar İstanbul Emniyeti çevik kuvvet tarafından ablukaya alınmıştır. Maalesef buraya yurttaşlarımızın girişi ve çıkışı engellenmektedir. Bu, tam anlamıyla darbedir" dedi.

19.45: İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması ve benzeri organizasyonların, İl İdaresi Kanunu ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'ndan "doğan yükümlülükler gereği" saat 20.00'den 10 Eylül saat 23.59'a kadar yasaklandığını duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül ise aynı dakikalarda sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararı ile CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu görevden tedbiren uzaklaştırılmış; yerine Geçici Kurul'un görevlendirilmesine karar verilmiştir. Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulu'nun tüm yetkilerine sahip olup, görevlerinin engellenmesi hukuken cezai yaptırım doğuracaktır. Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır. İstanbul'umuzda birlik ve beraberliğin korunması amacıyla, toplantı ve gösteri yasağı kararı da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirler alınmıştır."

20.00: CHP İl Başkanlığı önünde açıklama yapmak isteyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş ve Gökan Zeybek ile İl Başkanlığı önünde toplanan polisler arasında tartışma yaşandı. Polis ekipleri, il binasına giriş ve çıkışlara izin vermedi. İl Başkanlığı binası önünde bulunan CHP İl Gençlik Kolları üyeleri, yurttaşları saat 23.00'te İl Başkanlığı önüne çağırdı.

20.30: CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, polis ekiplerinin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na giriş ve çıkışları engellemesi üzerine vatandaşları il başkanlığına çağırarak, "Şu anda İstanbul il binamız işgal edilmiş durumda. Herkesi İstanbul'a, iradeye, demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum" mesajını paylaştı.

21.00: Özgür Çelik, sosyal medyadan başkanlık binasından fotoğraf paylaşarak, "CHP İstanbul İl binamız halkın evidir. CHP üyelerinin CHP il binasına gelmesi gösteri, yürüyüş ya da eylem değildir. Suç, hiç değildir. En doğal hakları ve görevleridir. Üyelerimizin kendi evlerine gelmesinin engellenmesi suçtur" açıklamasını yaptı.

21.15: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince düzenlenen CHP 102. Yıl Dayanışma Konseri'ndeki konuşmasında, "Buradan sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün Cumhuriyet Halk Partilileri; İstanbul'daki baba ocağına, Atatürk'ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum. ve AK Parti yargısı eliyle oraya oturtulmaya çalışanlara, polis marifetiyle kardeşi kardeşin karşısına dikmeye çalışanlara buradan sesleniyorum: Tarihi bir yanılgı içerisindesiniz. Mahçup olacaksınız. Bu hatadan dönün" dedi.

23.15: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiçkimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" açıklamasını paylaştı.

00.00: RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Kamu düzenini tehdit eden, şiddeti özendiren, toplumsal hassasiyetleri istismar eden veya kitleleri tahrik edebilecek, hele hele halkı sokağa çağırmak gibi çok ağır sonuçları olacak olan yayınlara hiçbir şekilde izin verilmeyecektir. Özellikle emniyet mensuplarını, idari amirleri veya görevi başındaki kamu görevlileri ile yargı mensuplarını hedef gösteren yayıncılık anlayışı, açıkça mevzuat ihlalidir ve ağır yaptırımla karşılaşacaktır" ifadelerini kullandı.

00.30: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından, "Sayın İçişleri Bakanı, ne ben ne partimden bir başka yönetici insanları sokağa, şiddete davet etmiyor. Partimizin üyelerini kendi binasına almayan, insanları sokakta bırakan, böyle yaparak bir güvenlik sorunu yaratan, kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz. İl Başkanlığımız, Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir, evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür. Millet sizden, algı operasyonu değil, devlet adamlığı bekliyor. İşinizi yapın, hukuka uyun, derhal evimizin önünden çekilin. Ben kimsenin burnu kanamasın diye üstüme düşeni yapıyorum, siz de yapın" açıklamasında bulundu.

01.00: Emniyet Genel Müdürlüğü, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" paylaşımları yaptığı "değerlendirilen" 14 sosyal medya hesabı yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

01.30: NetBlocks, CHP İstanbul İl Başkanlığının polis ablukası altına alınmasının ardından Türkiye'deki birçok sosyal medya platformuna kısıtlama getirildiğini bildirdi.

12.30: CHP İstanbul İl Başkanlığı çevresinde milletvekillerinin de arasında bulunduğu gruba polis biber gazıyla müdahalede bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valisi'ne ulaşamadıklarını açıkladı.

13.30: Gürsel Tekin ve İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesinin görevden uzaklaştırdığı CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevlerini yerine getirmek üzere görevlendirilen diğer "Geçici Kurul" üyeleri, polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı önüne geldi. İl Başkanlığının etrafında toplanan CHP'liler, Tekin'i sloganlarla protesto etti.

Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mahkeme bir karar aldı; şikayet eden CHP'liler, taraflar CHP'liler. Bizi öneren arkadaşlarımız aynı zamanda CHP'liler. Biz kayyum falan değiliz. Bir an önce partimizin uğramış olduğu bu mahkeme koridorlarındaki sorunların bitmesi konusunda elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Bizim tarafsızlığımıza, hiçbir arkadaşımızın itirazı söz konusu değil. Ama ne yazık ki, öyle bir duruma geldik ki şimdi önümüzdeki günlerde partimizin kurumsal kimliğini muhafaza edebilecek, bir an önce adliye koridorlarından çıkılabilmesi için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Hiç kimse telaş etmesin, biz kayyum değiliz" dedi.

Tekin'e açıklaması sırasında plastik su şişesi atıldı. Tekin, gazetecilerin protestolara dikkat çekmesi üzerine, "Partililer değildir, Cumhuriyet Halk Partililerin bana tepkisi olmaz. Kimlerin olduğunun hepsini biliyorum, hiç merak etmesinler" diye konuştu.

14.40: Tekin ve "Geçici Kurul" üyeleri çevik kuvvet koruması eşliğinde CHP İl Başkanlığı binasına girdi, ardından basın odasına geçti.

16.30: CHP Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı yönetimi için görevlendirilen Gürsel Tekin'in polis eşliğinde girdiği ve dün geceden bu yana polis ablukasında bulunan Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı. Yeni İl Başkanlığı'nın adresi, İstanbul Valiliği ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na da bildirildi. Mevcut İl Başkanlığı binasının, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'daki çalışma ofisi olarak kullanılmasına karar verildi.