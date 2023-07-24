Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yasadışı avlanan 4 adet 160 kg orkinos balığı ele geçirildi

Gürpınar Su Ürünleri Hali yasadışı avlanan 4 adet 160 kg mavi yüzgeçli orkinos balığı ele geçirdi. Hale getiren şahsa 16 bin 561 TL idari para cezası kesildi. El konulan balıklar ise sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yasadışı avlanan 4 adet 160 kg orkinos balığı ele geçirdi

İSTANBUL - Gürpınar Su Ürünleri Hali yasadışı avlanan 4 adet 160 kg mavi yüzgeçli orkinos balığı ele geçirdi. Hale getiren şahsa 16 bin 561 TL idari para cezası kesildi.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde dün su ürünleri denetimi yapıldı. Denetime, İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar Su Ürünleri Hali İrtibat Bürosu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ve İ.B.B. Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta ekipleri, katıldı. Ortak denetimde, zaman yasaklarına aykırı avlanan 4 adet-160 kg mavi yüzgeçli orkinos balığı ele geçirdi. Hale getiren şahsa 16 bin 561 TL idari para cezası kesildi. El konulan balıklar ise sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.