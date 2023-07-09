Gürpınar önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Gürpınar önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan 5 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı ve West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.