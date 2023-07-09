Üye Girişi
Haberler
Gürpınar önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Gürpınar önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Güncel Haberler

Gürpınar önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan 5 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı ve West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.

Gürpınar önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan 5 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

İstanbul Marina Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title