Gürpınar önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
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Gürpınar önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan 5 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı ve West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.
Gürpınar önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan 5 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel