Haberler

Ulaş'ta caminin bakım ve onarımını köylüler yaptı

Ulaş'ta caminin bakım ve onarımını köylüler yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaş ilçesinde köy camisi ve lojmanı, köylüler tarafından yapılan imece usulü bakım ve onarıma tabi tutuldu. Muhtar Ahmet Zafer ve köylüler, yapılan tadilatlarla ibadete açılan camiyi ve lojmanı güçlendirdiler.

Ulaş ilçesinde köy camisi ve lojmanının bakım ile onarımı köylüler tarafından yapıldı.

Gürpınar Köyü Muhtarı Ahmet Zafer, köy camisinin mihrap ve minberini, lojmanın ise ısı yalıtımı ve tadilat işlerini köylülerle imece usulüyle gerçekleştirdi.

Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli köy camisi ve lojmanında yapılan tadilat çalışmalarını inceledi.

Emeklerinden dolayı Zafer ve köylülere teşekkür eden İçli, "Toplumsal dayanışma, paylaşma, yardımlaşma ve sevgi bağlarının güçlendiği, hoşgörünün arttığı bu ayda soğuk kış günlerine rağmen cami ve lojmanın bakım ve onarımının yapılmasında öncülük eden muhtarımıza ve köylülerimize, maddi ve manevi desteği olanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Köy muhtarı Zafer ise köye imam hatibin atanmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Köylülerimizle imece usulü lojman ve camimizdeki eksiklikleri giderek ibadete açılmasına katkı sağladığımız için mutluyuz." diye konuştu.

İçli, Gürpınar Köyü Cami imam hatibi olarak göreve başlayan Muhammed Zahid Deliser'e başarılar diledi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu

Dünyanın korktuğu başına geldi! Nükleer tesis vuruldu
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı

Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Körfez'de patlayan bombalar Fransa'yı harekete geçirdi

Körfez'de patlayan bombalar Avrupa ülkesini harekete geçirdi
İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi

İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
Annesini aldattığını iddia ettiği babasını öldürdü

Genç kız, annesini aldattığını iddia ettiği babasını öldürdü
İran neden ABD üslerini vuruyor? Bakandan tek cümlelik yanıt

Amerikan televizyonuna bağlanan İranlı bakana ilginç soru
Körfez'de patlayan bombalar Fransa'yı harekete geçirdi

Körfez'de patlayan bombalar Avrupa ülkesini harekete geçirdi
Husiler de savaşa katılıyor! Video yayınlayıp resmen duyurdular

Bir örgüt daha savaşa katılıyor! Video yayınlayıp resmen duyurdular
Osimhen ve Ndidi İran'a gidiyor

Osimhen İran'a gidiyor!