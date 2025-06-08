Gürpınar'da Yasak Geyik Avına Çıkan Şüpheli Yakalandı

Gürpınar'da Yasak Geyik Avına Çıkan Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Gürpınar ilçesinde avlanması yasak olan geyikleri av tüfeği ile vurmaya çalışan 20 yaşındaki bir şüpheli, Jandarma tarafından yakalandı ve 20 bin 119 lira para cezası uygulandı.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde avlanması yasak olan geyikleri av tüfeğiyle vurmaya çalışan şüpheli yakalandı, hakkında 20 bin 119 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, 7 Haziran'da saat 14.00 sıralarında sosyal medya platformları üzerinden gelen ihbarlarla ortaya çıktı. Gürpınar ilçesi Güzelsu Mahallesi kara yolu üzerinde avlanması yasak olan geyikleri av tüfeği ile vurmaya çalıştığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, olaydan yaklaşık 3 saat sonra 20 yaşındaki Y.S., suç aletiyle birlikte yakalandı. Şüpheli hakkında '4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu' kapsamında 20 bin 119 lira idari para cezası uygulanırken, genel güvenliği tehlikeye atma suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı 92 yaşında hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Elon Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ile Pentagon harekete geçti

Trump, Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ve Pentagon harekete geçti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti

Kurban kesmeyi yasaklayan Kral'dan çarpıcı bir karar daha
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti

Dünyaca ünlü markanın termosu hastanelik etti
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Bayramda şehrin en büyük AVM'sine gidenler kabusu yaşadı
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.