Gürpınar'da Yasak Geyik Avına Çıkan Şüpheli Yakalandı

VAN'ın Gürpınar ilçesinde avlanması yasak olan geyikleri av tüfeğiyle vurmaya çalışan şüpheli yakalandı, hakkında 20 bin 119 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, 7 Haziran'da saat 14.00 sıralarında sosyal medya platformları üzerinden gelen ihbarlarla ortaya çıktı. Gürpınar ilçesi Güzelsu Mahallesi kara yolu üzerinde avlanması yasak olan geyikleri av tüfeği ile vurmaya çalıştığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, olaydan yaklaşık 3 saat sonra 20 yaşındaki Y.S., suç aletiyle birlikte yakalandı. Şüpheli hakkında '4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu' kapsamında 20 bin 119 lira idari para cezası uygulanırken, genel güvenliği tehlikeye atma suçundan adli işlem başlatıldı.