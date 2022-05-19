Gürpınar'da ortaokul ve liseler arası futbol turnuvaları sona erdi - Haberler

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından ortaokul ve liseler arasında düzenlenen futbol turnuvaları sona erdi.

Öğrenciler arası kaynaşmayı sağlamak ve dayanışma ruhunu kuvvetlendirmek amacıyla yapılan turnuvalara 12 okul takımı katıldı.

Lise kategorisinde Sarı Süleyman Çok Programlı Lisesi ve ortaokul kategorisinde Işıkpınar Ortaokulu şampiyon oldu.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, sportif etkinliklerin yıl boyu devam edeceğini söyledi.

Bu yıl Gençlik Haftası nedeniyle düzenledikleri futbol turnuvalarına katılan tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür eden Tanış, "Güzel bir etkinlik oldu. Şampiyon olan takımlarımızın sevinçlerini paylaştık. Sporla, madalyalarla ve başarılarla anılan bir ilçe olma yolundaki çabamız artarak devam edecektir." diye konuştu.

Ödül törenine İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu, İlçe Emniyet Amiri Ömer Uslu ve AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör katıldı.