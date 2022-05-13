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Gürpınar'da okullar arası futbol turnuvası başladı

AA - Ali Çelik - Güncel
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Gürpınar'da okullar arası futbol turnuvası başladı

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından ilçede düzenlenen ortaokul ve liseler arası futbol turnuvası başladı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından ilçede düzenlenen ortaokul ve liseler arası futbol turnuvası başladı.

Öğrenciler arası kaynaşmayı sağlamak ve dayanışma ruhunu kuvvetlendirmek amacı ile düzenlenen futbol turnuvasına 7 ortaokul ve 5 liseden takımlar katıldı.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın başlama vuruşuyla başlayan turnuvanın ilk maçı ise Tutmaç Ortaokulu ile Işıkpınar Ortaokulu arasında gerçekleşti.

Gençleri spora teşvik etmek, kötü alışkanlıklardan korumak ve birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak amacıyla yıl boyu turnuvalar düzenlediklerini kaydeden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, şöyle dedi:

"Sporun her kesimden insanımıza ulaşması için turnuvalar düzenlemeye devam ediyoruz. Bu turnuvalar ile öğrencilerimizin hem sosyal becerilerini geliştirmek hem de bedensel aktivitelerini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle her yıl düzenlediğimiz geleneksel mahalleler arası turnuvalarımız ile yüzlerce sporseveri bir araya getiriyoruz. Bugün de ilçemizde ilk defa ortaokul ve liseler arası futbol turnuvasını başlattık. Birlik, beraberlik ve dostluk içerisinde sürdüreceğimiz turnuvamıza iştirak eden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Turnuvanın açılış karşılaşmasını Kaymakam Fatih Kayabaşı ve AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör de izledi.

AA / Ali Çelik - Güncel

Gürpınar Belediyesi, Hisarcık, Futbol, Van, Güncel, Haberler

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