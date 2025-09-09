Gürpınar'da Kumanda Dışı Kalan Tekne Emniyete Alındı
Marmara Denizi Gürpınar önlerinde kumanda dışı kalarak sürüklenen 15 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından emniyete alındı. İçinde 4 kişi bulunan tekne, hızlı tahlisiye botu ile West İstanbul Marina'ya getirildi.
Marmara Denizi Gürpınar önlerinde kumanda dışı kalarak sürüklenen tekne emniyete alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, içinde 4 kişi bulunan 15 metre uzunluğundaki tekne Gürpınar önlerinde kumanda dışı kalarak sürüklenmeye başladı.
Tekne, bölgeye ulaşan KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel