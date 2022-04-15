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Gürpınar'da imarlı yollar ulaşıma açılıyor

AA - Ali Çelik - Güncel
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Gürpınar'da imarlı yollar ulaşıma açılıyor

Van'ın Gürpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin farklı noktalarında ulaşım ağını genişletmek amacıyla yeni imar yollarını ulaşıma açıyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Gürpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin farklı noktalarında ulaşım ağını genişletmek amacıyla yeni imar yollarını ulaşıma açıyor.

Akpınar Mahallesi okullar bölgesinde yeni imar yollarını ulaşıma açan ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Gürpınar Belediyesinin yatırımları neticesinde mahallelerin ulaşım ağının her geçen yıl daha iyi bir seviyeye geldiğini ifade eden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, şunları kaydetti:

"Bahar ayının gelmesiyle birlikte planlamaya alınan imar yollarımızın açılmasına yönelik çalışmalarımız başladı. Son 3 yıl içerisinde belediye envanterimize kazandırdığımız 14 yeni araç ve iş makinalarıyla artık aynı anda birçok noktada eş zamanlı çalışmalar yürütüyoruz. İlçe merkezimizde açılması ve düzenlenmesi gereken ne kadar yolumuz varsa hepsini gerekli planlamayla yerine getirip, bölgemizin planlı ve sağlıklı gelişimini sürdüreceğiz. Daha yaşanılabilir bir kent anlayışıyla çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

AA / Ali Çelik - Güncel

Gürpınar Belediyesi, Hisarcık, imar, Van, Güncel, Haberler

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