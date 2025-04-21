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Gürpınar'da Güvenlik Korucularına Arama Kurtarma Eğitimi

Gürpınar'da Güvenlik Korucularına Arama Kurtarma Eğitimi
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Van'ın Gürpınar ilçesinde, güvenlik korucularına yönelik 5 gün süren arama kurtarma eğitimi düzenlendi. Eğitimde, enkazda arama kurtarma, afetlerde ilk yardım, çadır kurma ve dağcılık gibi konular işlendi.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki güvenlik korucularına arama kurtarma eğitimi verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli güvenlik korucularına yönelik afet ve acil durumlarda hizmet kapasitesinin geliştirmesi amacıyla 5 günlük eğitim programı düzenlendi.

Eğitime katılan güvenlik korucularına enkazda arama kurtarma, afetlerde ilk yardım, çadır kurma ve dağcılık eğitimleri verildi.

Eğitimlerin ardından AFAD görevlileri ile güvenlik korucuları, enkazda arama ve kurtarma tatbikatı yaptı.

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Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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