Gürpınar'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı - Haberler

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Gürpınar'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

AA - Ali Çelik - Güncel
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Gürpınar'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kentte faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kentte faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

Kayabaşı ve Tanış, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlık Merkezi ve Gürpınar Devlet Hastanesinde doktor ve sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

Sağlık çalışanlarıyla üzerinde "14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" yazılı pastayı kesen Kayabaşı ve Tanış, personele karanfil dağıttı.

AA / Ali Çelik - Güncel

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