Gürpınar Belediyesinden bayram temizliği

Gürpınar ilçesinde belediye tarafından Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, mahallelerde temizlik çalışması yapıldı, sokaklarda biriken atıklar temizlendi.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçede temizlik seferberliği başlattıklarını söyledi.

Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda bayramlarını kutlamaları için çalışma yaptıklarını belirten Tanış, "Temiz ve sağlıklı bir çevre konusunda hassas davranıyoruz. Ekiplerimiz ilçe genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüyor." dedi.

Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Ayşin ise temizlik çalışmalarını birçok mahallede eş zamanlı yaptıklarını anlattı.