Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, evi yanan aileyi ziyaret etti - Haberler

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Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, evi yanan aileyi ziyaret etti

AA - Ali Çelik - Güncel
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Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, evi yanan aileyi ziyaret etti

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Belediye Meclis Üyesi Ahmet Karabulut ile Hoşab Mahallesi'ne giden Tanış, hafta sonu çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Demir ailesini ziyaret etti.

Ev sahibi Latif Demir'den yangın hakkında bilgi alan Tanış, aileye destek olacaklarını söyledi.

Yangında can kaybı ve yaralanmanın olmamasının tek tesellileri olduğunu aktaran Tanış, evleri kullanılamaz hale gelen Demir ailesinin yaralarını bir an önce saracaklarını kaydetti.

AA / Ali Çelik - Güncel

Ahmet Karabulut, Hayrullah Tanış, Güncel, Haberler

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