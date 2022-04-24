Gürpınar açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı
AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Gürpınar açıklarında makine arızası yapan ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
İSTANBUL (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Gürpınar açıklarında makine arızası yapan ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gürpınar önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel