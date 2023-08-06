Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.