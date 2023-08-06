Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
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Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.
Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel