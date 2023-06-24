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Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Güncel Haberler

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 9,5 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek, West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı duyuruldu.

Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 9,5 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek, West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

İstanbul Marina Güncel Haberler

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