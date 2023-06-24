Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 9,5 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek, West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı duyuruldu.