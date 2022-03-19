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Güroymak'ta yeniden kar yağışı başladı

AA - Filit Gülelçin - Güncel
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Güroymak'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü.

Güroymak'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü.

Güroymak'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken hava sıcaklığında ise hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Bir gün öncesinde meteorolojiden yapılan uyarıda Cuma gününden itibaren başlayacak kar yağışı Pazar gününe kadar etkisini kaybedeceği kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar ve don, eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıda bulundu.

Güroymak'ta yeniden kar yağışı başladı

Güroymak'ta yeniden kar yağışı başladı

Güroymak'ta yeniden kar yağışı başladı

AA / Filit Gülelçin - Güncel

kar, Güncel, Haberler

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