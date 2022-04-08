Güroymak'ta şiddetli rüzgar etkili oldu - Haberler

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Güroymak'ta şiddetli rüzgar etkili oldu

AA - Filit Gülelçin - Güncel
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Güroymak'ta şiddetli rüzgar etkili oldu

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

GÜROYMAK, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinde başlayan rüzgar, etkisini arttırdı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatılarından kopan sac ve tahta parçaları boş araziye düştü.

Belediye ekipleri yaptıkları anonsla vatandaşları uyardı.

AA / Filit Gülelçin - Güncel

Güroymak, Bitlis, Güncel, Haberler

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