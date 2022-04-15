Güroymak'ta "Gönül Sofrası" programı düzenlendi - Haberler

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Güroymak'ta "Gönül Sofrası" programı düzenlendi

AA - Filit Gülelçin - Güncel
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Güroymak'ta 'Gönül Sofrası' programı düzenlendi

AK Parti Güroymak ilçe teşkilatı ile Günkırı Belediyesi'nce "Gönül Sofrası" adıyla iftar programı gerçekleştirdi.

Ak Parti Güroymak ilçe teşkilatı ile Günkırı Belediyesi'nce "Gönül Sofrası" adıyla iftar programı gerçekleştirdi.

İftar programına katılan AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler, İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Güroymak İlçe Başkanı Fevzi Subaşı ve Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, vatandaşların ramazanını tebrik etti.

Günkırı Belediye Başkanı Çetinsoy, yaptığı konuşmada, pandemiden dolayı vatandaşlarla iftar yapmayı özlediklerini belirterek, "Önceki ramazanları özlüyorduk ama çok şükür bu yıl bir araya geldik. İnşallah bundan sonra ramazanda iftar yemeklerinde bir araya geliriz" dedi.

Yemeğe, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

AA / Filit Gülelçin - Güncel

Güroymak, AK Parti, Günkırı, İftar, Güncel, Haberler

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