Güroymak'ta 12 öğrenci 'değişim programı' kapsamında Ankara'ya gönderildi

GÜROYMAK, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 12 öğrenci, "Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı"na katılmak üzere Ankara'ya gönderildi.

Okul müdürü Metin Kardaş, gazetecilere, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı'na 68 okulun başvurusunun kabul edildiğini söyledi.

Okullarının da programa dahil edildiğini ifade eden Kardaş, "Öğrenci Değişim Programı kapsamında 12 öğrenci 1 idareci ve 1 öğretmen Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. Gezi bir hafta sürecek. Biz Çankırı'nın kültürünü tanıyacağız. Çankırı'daki kardeşlerimzle kültürlerimizi paylaşacağız." dedi.

Öğrencilerden Yunus Emre Dursun da program kapsamında gittikleri ilen kültürünü öğreneceklerini belirtti.