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Güroymak Belediyesi dere temizliği yaptı

AA - Filit Gülelçin - Güncel
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Güroymak Belediyesi dere temizliği yaptı

Bitlis'in Güroymak Belediyesi ekipleri Haydar mahallesindeki derede temizlik çalışması yürüttü.

GÜROYMAK, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak Belediyesi ekipleri Haydar mahallesindeki derede temizlik çalışması yürüttü.

Belediye ekipleri, derede biriken çöp ve rüsubatın temizlenmesi için çalışma yaptı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, dere temizlik çalışmalarının yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu.

Derenin temiz akması için vatandaşların da destek vermesi gerektiğini belirten Cankaloğlu, "Vatandaşlarımız Güroymak'ın kıymetini bilmelidir. Bunun için dereye çöplerini atmamalıdır. Bizler devletin bütün imkanlarını burası için seferber ettik. Umarım vatandaşlarımız da aynı duyarlılığı gösterip çöplerini dereye atmazlar" dedi.

Haydar mahallesi muhtarı Şirazdin Yilmaz da çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

AA / Filit Gülelçin - Güncel

Güroymak, Bitlis, Güncel, Haberler

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