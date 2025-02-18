Gürgendağ, Karla Kaplandı: Doğa Sporları Cenneti Kışa Hazır
Samsun'un İlkadım ilçesindeki Gürgendağ mevkisi, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanarak görsel şölen sunuyor. Doğa sporlarına ev sahipliği yapan bölge, kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlıyor.
Samsun'un İlkadım ilçesinde yüksek kesimler, kar yağışı sonucu beyaz örtüyle kaplandı.
İl merkezine 14 kilometre uzakta, gürgen ağaçlarıyla kaplı Gürgendağ mevkisi, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.
Off-road, yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşü gibi ?birçok doğa sporuna ev sahipliği yapan Gürgendağ, yazın yeşil bitki örtüsüyle kaplıyken, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Gürgendağ mevkisi, karla kaplı görüntüsüyle görsel şölen sundu.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel