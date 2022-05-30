Gürgençler, yeni Apple Premium mağazasını kaçırılmayacak fırsatlarla açıyor! - Haberler

Apple ürünlerinde avantajlı fırsatlar ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı denildiğinde akla gelen ilk yer olan Gürgençler, Türkiye'nin en büyük Apple Premium Reseller mağazası ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni mağazası, 4 Haziran Cumartesi günü saat 10: 00'da, İstanbul Maltepe Piazza AVM'de müşterileri ile buluşuyor.

Apple çözümlerine, servisine ve desteğine odaklanarak üstün müşteri hizmeti hedefleyen yeni Gürgençler mağazası, bunun yanı sıra, binlerce aksesuar çeşidiyle de dikkat çekiyor. Ayrıca, ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan'ın ve ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek açılışa özel avantajlı fiyatlar sizleri bekliyor.

Gürgençler, yeni mağazasını 4 Haziran Cumartesi saat 10: 00'da açıyor

Gürgençler, hem satış hem de satış sonrası hizmetleri ve uygun ödeme koşulları ile güvenilir ve üst düzey müşteri hizmeti sunma taahhüdünü 20. mağazasında da sürdürmeye devam edecek. Peki Gürgençler'in müşterilerine sunduğu ayrıcalıklar neler?

Apple Yetkili Servis desteğine mi ihtiyacınız var?

Apple tarafından sertifikalandırılan profesyoneller, güvenli onarım ve bakım için, size yardımcı olacak. Ayrıca ürününüz hakkında daha fazla bilgi almak istediğinizde ürün uzmanları, mağazada bulunan eğitim salonunda sizlere birebir eğitim sağlarken, yeni satın aldığınız ürünler için ücretsiz kurulum servisi verebilecek.

Kaçırılmayacak fırsatlar

Harika geri alım teklifleri ve vade farksız taksit sec¸enekleri ile yeni Apple u¨ru¨nu¨nu¨ze sahip olmanız c¸ok daha kolay. U¨stelik egˆitim mu¨s¸terilerine o¨zel, iPad ve Mac u¨ru¨nlerinde ekstra indirim fırsatı sunuluyor.

Gürgençler'in açılışa özel sunduğu bazı fiyatlar ise şu şekilde: