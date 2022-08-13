Gürer'den Emekli Maaşı Çağrısı: 'Promosyona Muhtaç Halde Bulunan Emeklilerin Durumunu İyileştirin.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bazı bankaların emeklilere promosyon vaadi vermesi ile ilgili “Banka banka promosyon için gezen emeklinin durumunu görün. Promosyona muhtaç halde bulunan emeklilerin durumunu iyileştirin, emeklilerin intibak düzenlemesi başta olmak üzere yıllardır devam eden sorunlarının çözümü noktasında çalışma başlatın, evi olmayana kira yardımı yapın, ilaç katkı payını kaldırın. En düşük emekli maaşını asgari ücret noktasına taşıyın” çağrısında bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bazı bankaların emeklilere promosyon vaadi vermesi ile ilgili "Banka banka promosyon için gezen emeklinin durumunu görün. Promosyona muhtaç halde bulunan emeklilerin durumunu iyileştirin, emeklilerin intibak düzenlemesi başta olmak üzere yıllardır devam eden sorunlarının çözümü noktasında çalışma başlatın, evi olmayana kira yardımı yapın, ilaç katkı payını kaldırın. En düşük emekli maaşını asgari ücret noktasına taşıyın" çağrısında bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bazı bankaların emeklilere maaşlarını kendi şubelerine taşıması karşılığından 7 bin 500 liraya varan promosyon vaadinde bulunması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında; emeklilerin, bankaların promosyon yarışının figüranı haline getirildiğini ve bunun sorumlusunun da AKP iktidarı olduğunu ifade etti.

Gürer, emeklilerin banka promosyonuna muhtaç edilmesini ve uzun saatler banka önlerinde bekletilmesini "hazin bir tablo" olarak nitelendirdi. Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını, en düşük emekli maaşının ise asgari ücretin 2 bin lira daha altında olduğuna dikkat çeken Gürer, şu değerlendirmeleri yaptı:

"BANKADA EMEKLİ MAAŞI BİR SÜRE KALIYOR VE BANKA BUNDAN CİDDİ KAR EDİYOR. BU KAR ÇOK CÜZİ MİKTARI EMEKLİYE VERİLİYOR"

"Düşünebiliyor musunuz, bir ülkede asgari ücretin açlık sınırının altında ve milyonlarca emekli açlık sınırının bile çok çok altında olan 3 bin 500 lira ile geçinmeye çalışıyor? Emekliyi bu duruma AK Parti iktidarı getirdi. 2008 yılında çalışanların emekli olurken ki aylık bağlama oranı yüzde 70'ten yüzde 35'lere düştüğü için bugün 13 milyon emeklinin en az yarısı asgari ücretin altında maaş alıyor. 3 bin 500 lira maaş alan bir emeklinin alacağı 7 bin 500 liralık promosyon ücreti emeklinin bir derdine merhem olabilir. Ancak yıllarca çalışıp didinen emekli bu duruma getirilmemeliydi. Bankada emekli maaşı bir süre kalıyor ve banka bundan ciddi kar ediyor. Bu kar çok cüzi miktarı emekliye veriliyor. Kazanan banka oluyor. Emekli ihtiyaç sahibi olunca onun maaşını banka alabilmek için esasen çok cüzi bir promosyonla emekliyi müşterisi yapmaya çalışıyor. Emekli geçimini sağlayabilmek için birkaç bin lira kim fazla verirse ona koşuyor. Çoğu emekli bu durumu dahi bilmeyip aynı bankasında kalıyor. Emeklinin bir yılda bankadaki parası ve bankanın bu paradan sağladığı fayda dikkate alınıp promosyon tutarı belirlenmeli ve tüm bankalar için bir taban fiyat belirlenip onun üzerinde promosyon verilmesi sağlanmalıdır.

"ÖZEL BANKALAR İLE KAMU BANKALARI ARASINDA ÇOK CİDDİ PROMOSYON FARKI VAR"

Özel bankalar ile kamu bankalarının verdiği promosyon ücretlerinin arasında çok ciddi farkların olduğuna da değinen Gürer, kamu bankaları 700 lira civarında promosyon ücreti verirken bazı özel bankaların promosyon ücretinin 10 bin liraya kadar yaklaştığını, bu nedenle bazı kamu bankalarının da promosyon ücretlerini güncellemesi gerektiğini ifade etti.

"PROMOSYONA MUHTAÇ HALDE BULUNAN EMEKLİLERİN DURUMUNU İYİLEŞTİRİN"

Gürer, ayrıca "Banka banka promosyon için gezen emeklinin durumunu görün. Promosyona muhtaç halde bulunan emeklilerin durumunu iyileştirin, emeklilerin intibak düzenlemesi başta olmak üzere yıllardır devam eden sorunlarının çözümü noktasında çalışma başlatın, evi olmayana kira yardımı yapın, ilaç katkı payını kaldırın. En düşük emekli maaşını asgari ücret noktasına taşıyın" çağrısı yaptı.