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Güreci Köyü'nde Kanalizasyon Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Güreci Köyü'nde Kanalizasyon Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Güreci köyünde devam eden kanalizasyon yapım çalışmaları, yerel yetkililer tarafından yerinde incelendi. İl Genel Meclisi Üyeleri, çalışmalara ilişkin bilgi alarak sürecin hızlandığını belirtti.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Güreci köyünde kanalizasyon yapımı çalışmaları devam ediyor.

Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliğince yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen İl Genel Meclisi Üyeleri Halil Özer ve Murat Gürşen, İlçe Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan ile yetkililerden bilgi aldı.

Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Her köyde imkanlar çerçevesinde çalışma yapmaya gayret ettiklerini belirten Özer, "Bunun için oldukça fazla çaba harcıyor, köy muhtarları ve köyde yaşayan vatandaşlarımızı dinleyerek ortak bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Daha önce yaptığımız inceleme ve sonrasında yapılan ihale sonrasında Güreci köyümüzde kanalizasyon çalışması başlandı ve hızla devam ediyor." dedi.

Gürşen de kış mevsimine yaklaşırken bitirmek için kanalizasyon hattı çalışmasını hızlandırdıklarını dile getirerek, desteklerinden dolayı İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk ve AK Parti İlçe Başkan Vekili Okan Sungur'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel

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