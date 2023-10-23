Gürcü uzmanlar: Rusya Abhazya'da yeni üs kurarsa Ukrayna'nın meşru hedef olabilir

Gürcü uzmanlar, Rusya'nın, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın Karadeniz kıyısında Rus donanması için kalıcı yeni üs kurması durumunda bölgenin Ukrayna ordusunun meşru hedefi haline gelebileceğini belirtti.

Gürcü uzmanlar, Rusya'nın, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın Karadeniz kıyısında Rus donanması için kalıcı yeni üs kurması durumunda bölgenin Ukrayna ordusunun meşru hedefi haline gelebileceğini belirtti.

Uzmanlar, Rusya ile Abhazya'nın sözde hükümeti arasında Karadeniz kıyısındaki Oçamçire'de Rus donanması için kalıcı bir üs kurulmasına ilişkin anlaşmanın imzalanmasını AA muhabirine değerlendirdi.

Uluslararası Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Vakhtang Maisaia, Abhazya'da yeni Rus askeri üssünün kurulması kararının Ekim'de açıklandığını ama aslında Rus tarafının burada daha önce ilgili çalışmaları başlattığını kaydetti.

Maisaia, mevcut bilgiler ve bazı fotoğraflara göre Abhazya'nın Oçamçire bölgesinde Rus askeri gemileri için liman yapımı açısından belli bir altyapıyı önceden hazırladığını ifade etti.

Rusya'nın, Oçamçire limanını, savaş gemileri ile birlikte bazı denizaltıların da girebilmesi için bir üs haline getirmek istediğini aktaran Maisaia, "Rusya, Karadeniz donanmasını güçlendirmek için altyapıyı hazırlamak çabasında." dedi.

Maisaia, Ukrayna'nın, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nda yer alan Sivastopol'deki Rus Karadeniz donanmasına yönelik son dönemlerde saldırılarını artırdığını kaydederek, Rusların bu bölgeden gemileri daha güvenli yerlere götürmeye çalıştıklarını belirtti.

Ukrayna ordusunun artık ABD'nin verdiği uzun menzilli güdümlü füze sistemi ATACMS da kullanmaya başladığını dile getiren Maisaia, Oçamçire'de kurulacak üssün Ukrayna için bir meşru hedef olacağını söyledi.

Maisaia, "Abhazya bölgesi işgal altında, Gürcistan hükümetinin kontrolünde değil. Ukrayna tarafı bunu biliyor. Ukraynalılar karadan ve denizden Oçamçire limanına saldırı düzenleyecek imkanlara sahip." diye konuştu.

Oçamçire'nin, Tiflis hükümetinin kontrol ettiği noktalardan yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer aldığını hatırlatan Maisaia, bu nedenle bu bölgeye Rus donanmasının konuşlanmasının Gürcistan'ın güvenliği için ek bir tehdit oluşturacağını kaydetti.

Maisaia, Rusya'nın limana üs kurmasıyla, Çin'in girişimi olarak bilinen "Kuşak ve Yol Projesi" kapsamında Gürcistan'da inşa edilecek Anaklia deniz limanının da faaliyetlerini engellemeye çalışacağını ve böylece bölgesel ekonomik çıkarların zedeleneceğini savundu.

Rusya'nın amacının, Karadeniz'de Türkiye'nin ve NATO'nun askeri çıkarlarına karşı faaliyetlerini artırmak olduğunu ifade eden Maisaia, "Rusya ayrıca Oçamçire'de balistik füze sistemlerini kurabilir. Ruslar işgal ettikleri Abhazya bölgesini bu tür faaliyetler için kullanacak." dedi.

"Rus donanması için Oçamçire, Sivastopol'un yerini alamaz"

Gürcistan Halkla İlişkiler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tornike Şaraşenidze ise Rus tarafının Oçamçire'de liman çalışmalarını 2009'dan itibaren sürdürdüğünü ifade etti.

Şaraşenidze, Oçamçire'de Rus donanması için kalıcı yeni bir üs kurmasıyla ilgili bir anlaşmanın imzalanması bilgisinin aslında Abhazya'nın sözde hükümeti tarafından duyurulduğunu dile getirerek, "Moskova'dan konu ile ilgili bir açıklama görmedik. Ruslar zaten bu limanı bir şekilde kullanıyor." şeklinde konuştu.

Karadeniz'deki Rus donanması için kapasite olarak Oçamçire'nin Sivastopol'un yerini almasının mümkün olmayacağını aktaran Şaraşenidze, "Rus donanması için Oçamçire, Sivastopol'un yerini alamaz. Oçamçire limanı, Sivastopol'un kapasitesinin ancak yüzde 10'unu karşılayabilir. Bana göre Oçamçire limanı daha küçük savaş gemilerinin tamir işlemleri için kullanılabilir. Ama bu gemiler Ukrayna'nın hedefi olacak tabii ki. Ukrayna gittikçe daha modern silahlar alıyor ve bu yüzden bu mümkündür." ifadelerini kullandı.

Oçamçire'de Rus donanması için kalıcı üs kurulması

Sözde Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjania, Rus İzvestiya gazetesine verdiği röportajda, Rusya ile Abhazya'da üs kurulmasına ilişkin anlaşmanın 30 Eylül'de imzalandığını açıklamıştı.

Bjania, "Bize çok ciddi savaş yeteneklerine sahip küçük bir (Rus) roket gemisi geldi, gemiye çıktık. Bir anlaşma imzaladık. Yakın gelecekte Oçamçire bölgesinde Rus donanması için kalıcı bir üs olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu anlaşmaya tepki göstererek, "Rus işgal rejiminin, Gürcistan'ın işgal altındaki topraklarına ek bir Rus askeri üssü yerleştirilmesi ve Gürcistan'ın ayrılmaz bölgesi olan Abhazya'nın, Rusya'nın başlattığı entegrasyon süreçlerine dahil edilmesi yönündeki açıklamalarından, endişe duyuyoruz." değerlendirmesi yapmıştı.

Abhazya ve Güney Osetya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992 ve 1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımış, Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.