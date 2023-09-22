Gürcü uzmanlar: Cumhurbaşkanı hakkındaki azil süreci siyasi kutuplaşmayı artırabilir

Gürcü uzmanlar, Gürcistan hükümetinin, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili hakkında azil süreci başlatmasının ülkedeki siyasi kutuplaşmanın daha da artırılmasına neden olabileceğini düşünüyor.

Gürcü uzmanlar, Gürcistan hükümetinin, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili hakkında azil süreci başlatmasının ülkedeki siyasi kutuplaşmanın daha da artırılmasına neden olabileceğini düşünüyor.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin ağustos sonunda Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretler hükümetin tepkisine neden oldu.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı İrakli Kobakhidze, Zurabişvili'nin hükümetten "onay" almadan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde temaslarda bulunduğunu belirterek, ona karşı azil süreci başlatmak için harekete geçtiklerini duyurdu.

Sovyetler Birliği'nden ayrılarak 1991'de yeniden bağımsızlığına kavuştuktan bugüne kadar toprak bütünlüğü sorunları yaşayan Gürcistan, güvenliğini güçlendirmek ve toprak bütünlüğü sorunlarını sona erdirmek için NATO ile entegrasyon sürecini devam ettirirken, AB ile entegrasyon yolunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Yıl sonuna doğru AB'ye "aday ülke" statüsü verilmesi beklenen Gürcistan'da, bazı uzmanlar, hükümetin Cumhurbaşkanı hakkında azil sürecini başlatmasının ülkedeki siyasi kutuplaşmanın daha da derinleşmesine yol açabileceğini ifade ediyor.

AB üst düzey yetkilileri de Zurabişvili hakkında başlatılan azil sürecini, ülkenin AB ile entegrasyonu yolunda "siyasi" bir risk olarak değerlendiriyor.

"Zurabişvili anayasayı ihlal etti"

Kafkasolog Mamuka Areşidze, AA muhabirine, ülkede bir parlamenter sistemin mevcut olduğunu, Cumhurbaşkanı'nın, dış politika konularında Başbakan ile koordineli çalışması gerektiğini söyledi.

Zurabişvili'nin anayasayı ihlal ettiğini savunan Areşidze, iktidarın elindeki imkanların aslında azil sürecinin tamamlanması için yeterli olmadığına dikkati çekti.

Areşidze, "Zurabişvili anayasayı ihlal etti ama öte yandan da gerginliğin artmasına da gerek yoktu. Ayrıca hükümet parlamentoda yeterli oya sahip değil. Süreç de gereksiz uzayacak. Bu durum belli bir şekilde gerginlik noktasıdır ama şunu da belirtmek isterim ki ülkenin siyasetine belirleyici bir etkisi olamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve hükümet için ülkenin AB ile entegrasyonunun öncelikli olduğuna işaret eden Areşidze, Zurabişvili hakkında başlatılan azil sürecinin AB ile ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceğini öne sürdü.

"Muhalefet azil sürecini kendi çıkarları için kullanmaya çalışacak"

Bölgesel Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Vaja Beridze ise Gürcistan'daki gelişmelere sadece iç siyaset açısından bakmamak gerektiğini ifade ederek, buradaki durumun küresel gelişmelerin bir parçası olduğunu anlattı.

Gürcistan'ın onlarca yıldır Rus etkisinden uzaklaşmaya çalışan bir ülke olduğunu dile getiren Beridze, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle dünya düzeninin değişmeye başlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı'nın, anayasaya göre ne dış ne de iç siyaset konusunda belirleyici bir güce sahip olmadığını vurgulayan Beridze, "Cumhurbaşkanı anayasayı ihlal etti. Toplum ve iktidar buna elbette tepkisini göstermeli." diye konuştu.

Beridze, azil sürecinin, AB'ye aday statüsü verilmesi öncesinde ülkeye "zarar" verebileceğini ifade etti.

Çoğu vatandaşın bugün hükümeti desteklediğini, muhalefetin ise siyasi süreci yönetecek imkana sahip olmadığını savunan Beridze, "Muhalefet ülkede istikrarsızlaştırma yaratılması için azil süreci gibi tüm fırsatları kullanmaya çalışacak." ifadesini kullandı.

Hükümet, Cumhurbaşkanı Zurabişvili hakkında azil süreci başlattı

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı İrakli Kobakhidze, 1 Eylül'de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin ağustos sonunda Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaret programına tepki göstermişti.

Zurabişvili'nin sadece kendi kararına göre, hükümetten (başbakan) onay almadan Avrupa'da görüşmeler yapmaya gittiğini savunan Kobakhidze, anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle cumhurbaşkanına yönelik azil süreci için harekete geçtiklerini bildirmişti.

Gürcistan Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, Zurabişvili hakkında azil sürecinin başlatılması için iktidar milletvekillerinin mahkemeye başvuru yaptığı belirtilmişti.

Gürcü Hayali Partisinden 80 milletvekilinin imzasıyla mahkemeye dava dilekçesinin sunulmasıyla Cumhurbaşkanı'na karşı azil süreci resmen başlatılmış oldu.

Azil sürecinin tamamlanması için 100 milletvekillinin oyu gerekiyor

Anayasaya göre, Gürcistan Cumhurbaşkanı'na yönelik azil sürecinin tamamlanması için 100 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Buna göre, parlamentoda sadece 84 koltuğa sahip iktidar partisi Gürcü Hayali'nin muhalefet partilerinden destek alması gerekecek.

Anayasa Mahkemesinden azil süreci hakkındaki kararın çıkması yaklaşık bir ay sürecek.

Anayasa Mahkemesinden kararın çıkması durumunda Parlamentonun toplanması ve azil sürecin tamamlanması için oylama yapılması gerekecek.

"Hiçbir yere gitmiyorum"

Cumhurbaşkanı Zurabişvili ise 7 Eylül'de, kendisi hakkında azil sürecini başlatmak üzere harekete geçen hükümete tepki göstererek, "Hiçbir yere gitmiyorum. Herkesin, benim istifa etmem hayalini unutması gerektiğini düşünüyorum." demişti.