Gürcü Bakan Sarjveladze: 'Ailelerin korunması sadece ulusal değil, küresel bir sorumluluk'

Gürcistan İşgal Altındaki Topraklardan Yerlerinden Edilmiş Kişiler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Mikheil Sarjveladze, "ailenin korunmasının sadece ulusal değil, küresel bir sorumluluk" olduğunu söyledi.

Sarjveladze, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'na katılımının ardından AA muhabirine konuştu.

İstanbul'da düzenlenen foruma katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarjveladze, değişen dünyada ailelerin çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Sarjveladze, forumun ülkelerin ve toplumların iletişim kurup, ortak sorunları gündemine almasına imkan tanıdığına işaret ederek "Dijital dönüşümden ekonomik baskılara kadar her şeyden etkilenen aileler için bu forum, küresel diyalog adına son derece zamanında ve hayati bir platform sunuyor. Bu tür ortamlar, deneyim paylaşımına imkan tanırken ortak sorumluluk bilincimizi de tazeliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ailelerin korunmasının sadece bir iç politika meselesi değil, aynı zamanda küresel olarak sürdürülebilir kalkınma ve sosyal uyumun, yapıların ve politikaların, önceliklerin temel taşı olduğunu belirten Gürcü Bakan Sarjveladze, "Ailenin korunması sadece ulusal değil, küresel bir sorumluluk." dedi.

"Aileler küresel tehditlerle karşı karşıya"

Bugünün dünyasında ailelerin giderek daha karmaşık ve birbirine bağlı tehditlerle karşı karşıya olduğunun altını çizen Bakan Sarjveladze, bu tehditler arasında düşük doğum oranları, göç, ekonomik zorluklar ve dijital ortamın çocuklar üzerindeki etkilerinin bulunduğunu dile getirdi.

"Ailelerin karşı karşıya kaldığı çok yönlü risklere cevabımız da çok boyutlu olmalı." diyen Sarjveladze, Gürcistan'ın bu doğrultuda hayata geçirdiği politikalara dair şunları kaydetti:

"Sosyal yardım programlarını genişlettik, çok çocuklu ailelere yönelik hedefli destek mekanizmaları geliştirdik, anne ve çocuk sağlığına yönelik yatırımları artırdık ve çalışan ebeveynleri korumak adına iş kanunlarında reformlara gittik. Hedefimiz, her ailenin güvenli ve destekleyici bir ortamda gelişmesini sağlamaktır."

"Uluslararası işbirliği kaçınılmazdır"

Sarjveladze, yaşanan kültürel dönüşümler, demografik değişimler ve dijitalleşme çağında, hiçbir ülkenin aileyi tek başına koruyamayacağını belirtti.

Toplumların uluslararası işbirliği ve ortak ilkeler temelinde şekillenecek politikalar hazırlamasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Sarjveladze, "Bugünün gerçeklerine yanıt verirken aynı zamanda ailelerin onurunu, istikrarını ve geleceğini koruyacak ortak ilkelere, çerçevelere ve koordineli çözümlere ihtiyacımız var. Gürcistan olarak biz, bu alanda ülkeler, uluslararası kuruluşlar ve tüm toplum kesimleriyle çok taraflı işbirliğini güçlü şekilde destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile işbirliğine büyük önem veriyoruz"

Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, aile kurumunun güçlendirilmesi yönündeki çalışmaları ve bu yönde düzenlenen forum nedeniyle teşekkür eden Sarjveladze, "Burada, şahsım ve ülkemi temsilen bulunmak benim için büyük bir fırsat. Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğumuz saygıyı ve teşekkürlerimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

İki ülke arasındaki işbirliğine büyük önem verdiklerini vurgulayan Gürcü Bakan Sarjveladze, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasında gelecekteki işbirliğimizi ve dostluğumuzu pekiştirme konusundaki güçlü irademizi yinelemek istiyorum. Türkiye ile olan ilişkilerimiz, ailelerin korunması konusunda bölgesel düzeyde çok kıymetli bir örnek teşkil ediyor."