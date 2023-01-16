Gürcistanlı çete lideri, mafya hesaplaşmasında öldürülmüş

TRABZON'da, silahlı saldırıda bulunulan Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze'nin (65), ülkesinde 'Rezo Tiflis' lakaplı çete lideri olduğu ve mafya hesaplaşması nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

TRABZON'da, silahlı saldırıda bulunulan Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze'nin (65), ülkesinde 'Rezo Tiflis' lakaplı çete lideri olduğu ve mafya hesaplaşması nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 Rus şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki akşam Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki siteye 61 VN 966 plakalı otomobil ile giren Gürcistanlı Revaz Lordkipanidze, arkasından gelen yabancı plakalı diğer otomobilden inen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli, siteye geldikleri araçtaki kişi ile olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Lordkipanidze, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kaçan Rusya uyruklu N.M. ve R.M. ise polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Başka ülkelerde çeşitli organize gruplara liderlik edip, 'soygun' ve 'uyuşturucu' suçlarından 15 yıldan fazla cezaevinde tutuklu kaldığı da belirtilen Lordkipanidze'nin Türkiye'de öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.