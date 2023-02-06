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Gürcistan Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi

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Gürcistan Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi

Gürcistan hükümetinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılmasına destek vermek için Türkiye'ye arama ve kurtarma ekibi gönderdiği bildirildi.

Gürcistan hükümetinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılmasına destek vermek için Türkiye'ye arama ve kurtarma ekibi gönderdiği bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan hükümetinin kararıyla, 60 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekibinin yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, arama ve kurtarma ekibinin Türkiye'de, Gürcistan Acil Durum Yönetim Hizmeti Başkanı Teimuraz Mgebrişvili'nin yönetiminde görev yapacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ekiple beraber eğitimli köpekler ve ilgili ekipmanın da Türkiye'ye gönderildiği ifade edildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Gürcistan Türkiye Güncel Haberler

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