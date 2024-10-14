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Gürcistan-Trabzon Uçak Seferleri Yeniden Başladı

Gürcistan-Trabzon Uçak Seferleri Yeniden Başladı
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Gürcistan'ın hava yolu şirketi Georgian Wings, Tiflis Havalimanı'ndan direkt seferle Trabzon'a uçuşa başladı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, seferlerin tarihî öneme sahip olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini vurguladı.

Gürcistan'ın hava yolu şirketi Georgian Wings'in Tiflis Havalimanı'ndan havalanan uçağı, direkt seferle Trabzon'a geldi.

Ali Osman Ulusoy Ulutour'un organizasyonuyla Trabzon'dan Tiflis'e giden basın mensupları ve şirket yetkililerinin yer aldığı uçak sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'na indi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, burada düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tarihi bir ana tanıklık edildiğini belirterek, 23 yıl sonra Gürcistan-Trabzon uçak seferlerinin yeniden başladığını söyledi.

Uçuşların pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirileceğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Öyle ümit ediyorum ki bu sayede iki toplum birbirini daha iyi tanıyacak. Belki de uçak seferleri haftada 3'e, 4'e çıkacak ya da bütün ümidimiz her güne çıkmasıdır. Bu aynı zamanda mesafeleri kısaltan, insanlar arasındaki uzaklığı ortadan kaldıran bir faaliyet. Sadece sağlık turizmi açısından değil, insanların birbirini daha iyi tanımaları, iş adamları ve yatırımcıları bir araya getirmesi bakımından da çok kıymetli bulmaktayım. Biz şu an rahatlıkla şunu söyleyebiliriz, tarihi İpek Yolu'nun Trabzon-Tiflis arasını yeniden inşa ediyoruz ve öyle bir inşa ki daha önce günler, haftalar, aylar süren yolculuk bugün itibarıyla bir saate inmiş vaziyette."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de karşılıklı seferlerin sadece turizmi değil, iki ülke arasındaki işbirliği ve dostluğu da güçlendireceğini vurguladı.

Trabzon'un son yıllarda turizmde hızla yükselen bir şehir olduğunu, farklı ülkelerden birçok ziyaretçi ağırladığını belirten Genç, "İnşallah bugün Tiflis'le başlayan seferler, Erbil'le Soçi'yle artarak devam edecek. Bu şehirde bu dinamik gücümüz olduğu müddetçe, biz de bu işlere sorumluluk alarak öncülük edeceğiz. İşi himaye edeceğiz ya da bugün olduğu gibi bu işin organizasyonunda yer alacağız." dedi.

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz Iashvili de bunun, çok mutluluk verici bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "Bu uçuş seferleri her iki ülke için oldukça anlamlıdır. Çünkü her iki dost ülkenin halkının yakınlaştırılmasına katkı sağlayacak. Gürcistan vatandaşları genellikle İstanbul'a seyahat ederken artık bu uçak seferleri bizim Doğu Gürcistan'daki vatandaşlarımızın Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'ne alışmalarına katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Törende, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Başkanı Hülya Ulusoy ve Başkan Yardımcısı Ahsen Aydın, Georgian Wings Yönetim Kurulu Başkanı Shalva Kiknadze de yer aldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel

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