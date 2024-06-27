Gürcistan, Portekiz'i yenerek EURO 2024'te son 16'ya yükseldi
Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) tarihinde ilk kez katılan Gürcistan'ın, Portekiz'i 2-0 yenerek son 16 turuna adını yazdırması başkent Tiflis sokaklarında kutlanıyor. Maçın ardından sokaklara çıkan Gürcistanlılar, takımlarının zaferini şarkı söyleyerek ve dans ederek kutladı. Ellerinde Gürcistan bayraklarını taşıyan vatandaşlar, Tiflis'in Bağımsızlık Meydanı'nda toplanarak Gürcistan Milli Futbol Takımı'nda oynayan her oyuncunun ismini saatlerce tekrarladı. Kentin merkezindeki kutlamalar sabaha kadar sürecek.
Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) tarihinde ilk kez katılan Gürcistan'ın, Portekiz'i 2-0 yenerek son 16 turuna adını yazdırması başkent Tiflis sokaklarında kutlanıyor.
Maçın ardından sokaklara çıkan Gürcistanlılar, takımlarının zaferini şarkı söyleyerek ve dans ederek kutladı.
Ellerinde Gürcistan bayraklarını taşıyan vatandaşlar, Tiflis'in Bağımsızlık Meydanı'nda toplanarak Gürcistan Milli Futbol Takımı'nda oynayan her oyuncunun ismini saatlerce tekrarladı.
Kentin merkezindeki kutlamalar sabaha kadar sürecek.