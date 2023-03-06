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Gürcistan Parlamentosunda Kavga

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Gürcistan'da yeni bir öneri, basın ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 20'sinden fazlasının yabancı kaynaklardan geliyor olması durumunda, bu kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydedilmesini öngörüyor.

Gürcistan'da yeni bir öneri, basın ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 20'sinden fazlasının yabancı kaynaklardan geliyor olması durumunda, bu kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydedilmesini öngörüyor. Protestolara neden olan tasarı nedeniyle parlamentoda da gergin anlar yaşandı

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Gürcistan Güncel Haberler

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